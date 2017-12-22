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Acun Ilıcalı, 4 kızının fotoğrafını paylaştı

Acun Ilıcalı, 4 kızının fotoğrafını paylaştı.22119
  • Giriş : 22.12.2017 / 10:50:00

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 4 kızının fotoğrafını paylaştı.

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Televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında kızlarına olan sevgisini bir kez daha vurguladı. 4 kız çocuğuna sahip olan Acun, bundan duyduğu mutluluğu anlattı.

Yaptığı televizyon programlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı aile hayatıyla da örnek oluyor. İlk eşinden ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı, kızlarına olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor.

Son olarak sosyal medya hesabından 4 kızının bir arada bulunduğu fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, fotoğrafa "Bakmaya doyamıyorum" notunu düştü.

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