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Acun Ilıcalı'dan eşine İngilizce aşk mesajı

Acun Ilıcalı'dan eşine İngilizce aşk mesajı.24693
  • Giriş : 25.03.2018 / 09:03:00

TV 8 Kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından aşkını kelimelere döktü.

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Sepet Beşik

Survivor 2018 için sıklıkla Dominik’e uçan ve vaktinin büyük bir çoğunluğunu burada geçiren Acun Ilıcalı işlerinden vakit ayırıp eşi Şeyma Subaşı ve kızıyla vakit geçirince bu keyifli anlarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son zamanlarda bu tarz paylaşımları artıran Acun Ilıcalı’dan bu defa İngilizce yazılmış bir paylaşım geldi.

Eşi Şeyma ile birlikte objektife gülümseyen Acun bu karesine Türkçe karşılığı; “Sana sarıldığım zaman diğer yarımı bulmuş gibi hissediyorum” olan bir metin paylaştı.

Bu kareyi yorumsuz bırakmayan Şeyma da “Benim diğer yarım” diyerek eşinin bu jestini karşılıksız bırakmadı.

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