Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Yayından kaldırdı
TV8'de yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programı ile ilgili Acun Ilıcalı kararını verdi. Lütfiye Pekcan'ın sunup hazırladığı program yeterli reytingi alamayınca yayından kaldırıldı.
Programın sunucusu Lütfiye Pekcan, kurumsal Facebook hesabından, "Çok değerli seyircilerimiz, gösterdiğiniz ilgi ve sevgiye çok teşekkür ederiz. Tv8'deki yayın hayatımız bu kadarmış. Yeni mecralarda buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyoruz." ifadelerini kullanıldı.
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