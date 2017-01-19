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Acun Ilıcalı, Dominik'te Survivor'a hazırlıyor

Acun Ilıcalı, Dominik'te Survivor'a hazırlıyor.17671
  • Giriş : 19.01.2017 / 13:12:00

TV8'de yayınlanan Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı, Dominik'te hazırlıklarına devam ediyor.

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Acun Ilıcalı, bir süredir Dominik'te Survivor için hazırlıklar yapıyor. Ilıcalı, burada çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Ilıcalı, Survivor 2017'nin çekimleri için Karayipler'e gitti. Ünlü televizyoncu, Dominik'te çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

TV8'in sahibi, denizde çekilmiş fotoğrafına "Survivor öncesi son hazırlıklar" notunu yazdı.

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