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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı nihayet evlendi

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı nihayet evlendi.15215
  • Giriş : 18.09.2017 / 20:29:00

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın beklenen nikahı kıyıldı.

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Şeyma Subaşı, Instagram sayfasından nikah ile ilgili bazı paylaşımlarda da bulundu.

Marsilya'daki Türk Konsolosluğu'nda kıyılan nikahta Ilıcalı'nın şahidi yakın arkadaşı Esat Yontunç, Subaşı'nınki ise ablası Kübra Subaşı oldu.

Grup nikah sonrası helikopterle St. Tropez'e döndü. Byblos adlı lüks otele yerleşti. Düğün yarın Bagatelle'de açık havada gerçekleşecek.

Davetliler gece kulübü Cave'da sabaha kadar sürecek partide eğlenecek.

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