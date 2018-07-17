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Acun'ın kızı ve eşi de teknedeydi

Acun'ın kızı ve eşi de teknedeydi.17731
  • Giriş : 17.07.2018 / 16:08:00

Muğla'da batma tehlikesi geçiren teknede Acun'un kızı ve eşi de vardı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde korku dolu dakikalar yaşandı. Mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı'nın bulunduğu tekne batma tehlikesi geçirdi.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30'da, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi.

SU ALIP BATMAYA BAŞLADI

Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryatatkileri, çevredeki denizciler zodyak botla tahliye etti.

Motoryat ise yine denizcilerin müdahaelesiyle batmaktan kurtarıldı. 100 metre mesafedeki bir tersaneye çekilen motoryat, tamirata alındı. Yatın şaft pervanesinin yerinden çıktığı, motor bölümünden su almaya başladığı belirtildi. Yardımcı olan denizcilerden kaptan 32 yaşındaki Dursun Ali Kılıç, Yat usturmacaları kaldırıp halatları çözdükten hemen sonra su almaya başladı.

"AÇIK DENİZDE OLSAYDI KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Kılıç, "Üç gündür fırtına nedeni ile denize çıkamıyorlardı. Bugün fırtına durdu ve tam denize açılacakları sırada yat su almaya başladı. Allah'tan olay burada oldu. Açık denizde olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

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