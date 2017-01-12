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Acun'un aşkı Şeyma Subaşı: Evleniyorum

Acun'un aşkı Şeyma Subaşı: Evleniyorum.13799
  • Giriş : 12.01.2017 / 12:02:00
  • Güncelleme : 12.01.2017 / 12:02:49

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya mesajı heyecan yarattı.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Melissa'nın annesi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı 'evleniyorum' mesajı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı'nın bu mesajı takipçilerini heyecalandırırken durumun şakadan ibaret olduğu anlaşıldı.

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