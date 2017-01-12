Acun'un aşkı Şeyma Subaşı: Evleniyorum
Acun Ilıcalı'nın kızı Melissa'nın annesi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı 'evleniyorum' mesajı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Şeyma Subaşı'nın bu mesajı takipçilerini heyecalandırırken durumun şakadan ibaret olduğu anlaşıldı.
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