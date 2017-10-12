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Acun'un eski eşinden Şeyma Subaşı yorumu

Acun'un eski eşinden Şeyma Subaşı yorumu.24879
  • Giriş : 12.10.2017 / 15:42:00

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ilgili ilk kez konuştu.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır birlikte olduğu ve Fransa'nın sahil kasabası St. Tropez'de muhteşem bir düğünle evlendiği Şeyma Subaşı ile düğünü hakkında eski eşi Zeynep Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Ucankus'a konuşan Zeynep Ilıcalı şunları söyledi:

*Ben rahatlıkla şunu söyleyeyim, Acun’a mutluluklar diliyorum, çok mutlu olmasını istiyorum. Unutmayın ki çocuklarımın babası… Ama bir takım konular, dedikodular varsa inanın bunlar benim dışımda… Yoksa bu soruya başka türlü tepki verirdim ama içimde hiç bir ukde yok, gördüğünüz gibi yaşanır, biter bazı şeyler diye iki kelimede özetleyebiliyorum… Bitti ve önümüze bakıyoruz.

*Benim için öncelikle önemli olan dost kalmak kavramı; tartışma ortamlarının içine girmemek-çekilmemek ve en önemlisi çocuklarımızı her türlü dedikodunun dışında tutmak ve onları korumak… Dostuz ama herkesin bir başka hayatı var artık… Çocuklarıyla ilgilenmesi yeterli, ilgileniyor da...

*Önemli olan insanın istedikleri ve hayattan bekledikleri değil mi?.. Şimdi tek dileğim, samimiyetle söylüyorum benden daha çok mutlu olması…

HÜRRİYET

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