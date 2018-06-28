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Acun'un gözlerinin neden şiş olduğu anlaşıldı

Acun'un gözlerinin neden şiş olduğu anlaşıldı.11605
  • Giriş : 28.06.2018 / 15:47:00

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın gözlerinin neden şiş olduğu anlaşıldı.

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Büyüyen Beşik

Ekranların sevilerek izlenen programlarından olan Survivor'ı hazırlayıp sunan Acun Ilıcalı'nın gözlerinin neden o kadar şiştiği merak konusu olmuştu.

Sanat camiasında verdiği haberlerden dolayı felaket tellalı olarak adlandırılan Onur Akay, Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ve kızarıklığın enfeksiyondan kaynaklandığını söyledi.

Survivor yarışmasında kameramanlık görevi yapan Alper Baycın'ın, Dominik'te bir grup çetenin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ve kızarıklık dikkat çekti.

ENFEKSİYON KAPTI

Acun Ilıcalı'nın canlı yayından kahreden haberi açıklarken ki görüntüsü sosyal medya da bomba etkisi meydana getirdi.. Sosyal medya kullanıcıları ise Ilıcalı'nın üzüntüden yüzünün şiştiğini söyledi ancak gerçek Onur Akay'ın yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Akay, "Acı haberi alan Ilıcalı'nın gözüne uyku girmediği ve hem üzüntüden hem de uykusuzluktan gözlerinin şiştiği söylendi. Ancak Ilıcalı'nın Dominik'te gözünden enfeksiyon kaptığını öğrendim." dedi.

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