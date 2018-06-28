Acun'un gözlerinin neden şiş olduğu anlaşıldı
Ekranların sevilerek izlenen programlarından olan Survivor'ı hazırlayıp sunan Acun Ilıcalı'nın gözlerinin neden o kadar şiştiği merak konusu olmuştu.
Sanat camiasında verdiği haberlerden dolayı felaket tellalı olarak adlandırılan Onur Akay, Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ve kızarıklığın enfeksiyondan kaynaklandığını söyledi.
Survivor yarışmasında kameramanlık görevi yapan Alper Baycın'ın, Dominik'te bir grup çetenin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ve kızarıklık dikkat çekti.
ENFEKSİYON KAPTI
Acun Ilıcalı'nın canlı yayından kahreden haberi açıklarken ki görüntüsü sosyal medya da bomba etkisi meydana getirdi.. Sosyal medya kullanıcıları ise Ilıcalı'nın üzüntüden yüzünün şiştiğini söyledi ancak gerçek Onur Akay'ın yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Akay, "Acı haberi alan Ilıcalı'nın gözüne uyku girmediği ve hem üzüntüden hem de uykusuzluktan gözlerinin şiştiği söylendi. Ancak Ilıcalı'nın Dominik'te gözünden enfeksiyon kaptığını öğrendim." dedi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Mahmut Tuncer'in kızının cezası belli oldu
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in cezası belli oldu.
Sosyetik güzel Siren Ertan bebeğini kaybetti
6 haftalık hamile olan sosyetik güzel Siren Ertan, bebeğini kaybetti.
Sevilen sunucu Zahide Yetiş anne oldu
Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş, bebeğini kucağına aldı.
Kerem, Serenay'dan 1 milyon TL borç mu aldı?
Kerem Bürsin'in sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan 1 milyon TL borç aldığı iddia edildi.
Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
Aydilge, 35 kiloluk gelinliğiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Aydilge, nişanlısı Utku Barış Andaç ile evlendi.