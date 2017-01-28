Adalet Bakanı Bozdağ'dan Çipras'a tepki
Darbe girişiminin başarısız olması üzerine askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan darbeciler için Yunan mahkemesinin verdiği karara ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ darbecilerin iadesinin reddini "Yargı bağımsız" diyerek savunan Yunanistan Başbakan'ı Çipras'a tepki göstererek, "Teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri, suçluları himaye etmeyi,başbakan dahil kimse,hukuk devleti,yargı bağımsızlığıyla izah edemez" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesiyle ilgili, "Teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri, suçluları himaye etmeyi, başbakan dahil kimse, hukuk devleti, yargı bağımsızlığıyla izah edemez. Çünkü gerçek bir hukuk devletinde gerçekte bağımsız yargı, teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri ve suçluları himaye etmez." ifadesini kullandı.
Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Darbeci askerlerin iade edilmemesi kararını eleştiren Bozdağ, şunları kaydetti:
"Teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri, suçluları himaye etmeyi, başbakan dahil kimse, hukuk devleti, yargı bağımsızlığıyla izah edemez. Çünkü gerçek bir hukuk devletinde gerçekte bağımsız yargı, teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri ve suçluları himaye etmez. Aksine bunları adil yargılar ve bunlara hak ettikleri cezayı verir veya bunların yargılanmalarının ve cezalandırılmalarının yolunu açar. Yunan yargısı, hukuk devletlerindeki bağımsız yargının aksine, bunların yargılanmalarının, hak ettikleri cezayı almalarının önünü kapatmıştır."
HABERTURK
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