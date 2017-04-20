Adalet Bakanı: CHP AYM'ye gidemez!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Değişikliği referandamunun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararın doğru olduğunu, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı olmadığını belirtti.
Bozdağ, "YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş" dedi. Bozdağ, "CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuramaz. Böyle bir hakkı yok. YSK'nın net kararlarına bu konuda AYM'ye gidilemez" diye konuştu.
Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
YSK'nın bu kararı doğrudur. YSK geçmişte de buna benzer konuları değerlendirmiş, benzer yönde kararlar vermiştir. Burada bir hilenin olması mümnkün değildir. Her şey tutanak altına alınmıştır.
CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuramaz. Böyle bir hakkı yok. YSK'nın net kararlarına bu konuda AYM'ye gidilemez. Kılıçdaroğlu'na çağrım; bundan önce de böyle bir karar olmadı. Millete yalan söylüyorsunuz. Güroymak kararının doğrularını açıklaması lazım. Kılıçdaroğlu bu konuda açıklama yapacaktır. Güroymak'ta oda seçimi için 'kabul edilmezlik' kararı var.
AGİT RAPORU
Son dönemde Türkiye'ye gelen Avrupalı raportörler süreci çarpıtıyor. Buradan çağrım; Türkiye'ye göndermesinler bu kişileri. Örneğin Danimarkalı üye Nikolaj Villumsen, PKK'yla ilişkisi var. Bu gibi raportörlerin raporu, AGİT'in raporu olamaz. Rapor baştan sonra taraflı bir rapordur. Halk oylamasına gölge düşürmek maksadıyla hazırlanmış bir rapordur. Çoğu da halk oylamasıyla ilgili süreçte olmayan maddeler. CHP'li vekiller 'denize dökeriz' diye 'evet' tercihinle bulunacakları tehdit ettiler. AGİT raporunu yazanlara soruyorum neden bunu yazmadınız? Okmeydanı'nda elinde silahla kahveye giren ve tehditler yağdıranlar hakkında bir tane satır yok. Biz bu AGİT raporunun haksız olduğunu ve gözümüzde kıymeti olmadığını belirtiyoruz.
HÜRRİYET
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