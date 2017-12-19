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Adalet Bakanı: Dava komediye döndü

Adalet Bakanı: Dava komediye döndü.13297
  • Giriş : 19.12.2017 / 12:55:00
  • Güncelleme : 19.12.2017 / 12:53:13

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Reza Zarrab davasına değindi.

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Sepet Beşik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladaığı ambargoyu delmek suçundan yargılanan Reza Zarrab'ın tanık sıfatıyla verdiği ifadelere değindi ve davanın komediye dönüştüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim ittifakı düzenlemesi için çalışma yapıldığını açıkladı. Gül seçim barajı ile ilgili bir çalışma olmadığını da dile getirdi.ABD'deki Sarraf davası ile ilgili de konuşan Gül, "Tanığının FETÖ'cü, hakiminin, savcısının FETÖ ile çalıştığı bir kurguyu izliyoruz, hukuk açısından trajedi olan bir dava komediye dönüştü" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  Kanal 24'te katıldığı canlhı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği  seçim ititfakı ile ilgili konuşan Bakan Gül, seçim ittifakı ile ilgili uyum yasaları çerçevesinde çalışma yapıldığını açıkladı. Bakan Gül seçim barjı ile ilgili ise bir çalışma olamdığını aktardı.

ABD'deki Sarraf davasıyla ilgili açıklama yapan Bakan Gül, "Tanığının FETÖ'cü, hakiminin, savcısının FETÖ ile çalıştığı bir kurguyu izliyoruz, hukuk açısından trajedi olan bir dava komediye dönüştü. Türkiye'nin terörist olarak aradığı birisini siz mahkemede tanık olarak alıp maaşa bağlıyorsanız bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Dava fiilen çökmüş durumda" diyen Gül, çıkacak kararın paçavradan ibaret olduğunu söyledi. Gül, ABD'de yürütülen dava ile ilgili Türkiye'den resmi bir belge talebinde bulunulmadığını belirtti.

TRT

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