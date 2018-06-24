Adalet Bakanı Gül: Artık seçim bitmiştir!
Gül, sosyal medyadan şunları yazdı:
"Artık seçim bitmiş, güçlü ve büyük Türkiye dönemi başlamıştır. Şahlanışın şafağı söktü"
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