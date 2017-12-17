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Adalet Bakanı Gül: Hainler için hesap vakti

Adalet Bakanı Gül: Hainler için hesap vakti.13297
  • Giriş : 17.12.2017 / 15:16:00

Adalet Bakanı Gül, "Yargıdan, ordudan, emniyetten ve diğer devlet kurumlarından temizlenen hainler için bugün hesap vaktidir" dedi.

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Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, '17 Aralık'ın, yüce Türk yargısını firari bir teröristin emrine vermek isteyen, ruhunu ve beynini şeytana satmış haşhaşilerin aziz milletin iradesine hukuk dışı saldırısıyla kayıtlara geçtiğini' yazdı.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Cübbesini, fedaisi olduğu örgüt için, millet ve devlet düşmanlığını gizlemek amacıyla kullanan kurşun askerlere, milletimiz, Cumhurbaşkanımızın ve iradesinin yanında durarak karşı koymuştur. Saldırılarını artırarak devam eden FETÖ, 15 Temmuz gecesindeki hamlesiyle devletin bekasına kastetmiş ve yine karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde aziz milletimizi ve Türk yargısının vatansever evlatlarını bulmuştur.

Yargıdan, ordudan, emniyetten ve diğer devlet kurumlarından temizlenen hainler için bugün hesap vaktidir. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz'da kastettikleri anayasanın, ortadan kaldırmaya yeltendikleri hukuk düzeninin gereklerine uygun olarak yargılanmaktadır. Bu vesile ile hain saldırılara karşı ülkemizin ve milletimizin yanında duran tüm yargı mensuplarımıza saygılarımı sunuyorum."

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