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Adalet Bakanı'ndan cezaevleri için açıklama

Adalet Bakanı'ndan cezaevleri için açıklama.15227
  • Giriş : 28.12.2016 / 13:23:00

Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevlerindeki kitap sayısı hakkında açıklama yaptı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bozdağ, Bakırköy Kadın Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin kitap taleplerinin sınırlandırıldığı iddiasına yanıt verdi.

Bekir Bozdağ, mevcudu kalabalık cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin, koğuşlarında bulundurabilecekleri kitap sayısının; yasak eşyaların ve örgütsel dökümanların saklanamaması, aramalarda yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi, oda yakma olaylarında kitapların kullanılmaması gibi nedenlerle eğitim Kurulu Başkanlığınca sınırlandırılabildiğini belirtti. Bozdağ, kurum güvenliği göz önünde bulundurulduğunda bu uygulamanın kaldırılması yönünde herhangi bir çalışmanın düşünülmediğini bildirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, eğitim kurulu kararı gereğince söz konusu cezaevlerinde, hükümlü ve tutukluların, koğuşlarında kişi başı 15 kitap bulundurabileceğini, bağlı olduğu dinin kutsal kitabı ile kayıtlı olduğu veya hazırlandığı okul ders kitaplarının, verilen kitap adetinin dışında tutulduğunu ifade etti.

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