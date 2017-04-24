Bakan'dan flaş Erdoğan açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kesin sonuçlar yayınlandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partili olabileceğini belirtti.
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CHP'den flaş anket teklifi!
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, anketlerle ilgili harekete geçildiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu: Ben gerçekleri söyledim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaşanan tartışma ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan: Uzlaşmaya hazırız
Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan resepsiyonunda "uyum yasaları için uzlaşmaya hazırız" mesajı verd
Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok
Bakan Bozdağ, yeni anayasa ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.