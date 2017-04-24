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Bakan'dan flaş Erdoğan açıklaması

Bakan'dan flaş Erdoğan açıklaması.15284
  • Giriş : 24.04.2017 / 12:44:00
  • Güncelleme : 24.04.2017 / 12:43:57

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Erdoğan ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kesin sonuçlar yayınlandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partili olabileceğini belirtti.

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