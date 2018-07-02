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Adalet Bakanı'ndan Eylül için açıklama

Adalet Bakanı'ndan Eylül için açıklama.30986
  • Giriş : 02.07.2018 / 10:45:00

Adalet Bakanı'ndan vahşi bir cinayete kurban giden minik Eylül ile ilgili açıklama geldi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sokakta oynarken kayıplara karışan ve 7 gün sonras cenazesi bulunan 8 yaşındaki Eylül ile ilgili sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Gül, şunları söyledi:

"Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur.

Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir.

Olayın faili ya da failleri ile ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak."

NTV

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