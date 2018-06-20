Adalet Bakanı'ndan gözaltı açıklaması
Katıldığı canlı yayında konuan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2 kez oy kullanan kadın ile ilgili açıklama yaptı ve Türkiye'de mükerrer oy kullanımına yönelik ağır cezaların olduğunu vurguladı.
Yayına Gaziantep'ten katılan Bakan Gül'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:
İki kez oy kullandığını iddia eden kadının gözaltına alındığını biliyoruz. Nedir sizdeki bilgiler?
Son durum dün itibariyle adı geçen kişi yakalandı savcılıkta ifadesi alındı. Örgüt kapsamında olup olmadığı bu eylemi tüm boyutlarıyla araştırması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yapıyor. Kişinin kendi sosyal medyada yazdıkları var ama Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz. Ne olup olmadığı delillerle yargı makamı karar verecektir. Türkiye'de seçime ilişkin mükerrer oy kullanma çok ağır cezaları gerektiren suçlardır.
Seçimlerin OHAL altında yapıldığı eleştirilerine ne dersiniz?
OHAL'de seçim olmaz diye bir düzenleme öngörü yok. Demokrasi anlamında bir eksiklik çıkmaz. Herkes mitingini yapıyor hiçbir demokratik engelleme söz konusu değil. Bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum.
''Cumhur İttifakı''nın sahada yansımasını nasıl görüyorsunuz?
1 Kasım'dan daha güzel bir sonuç alacağımızı görüyorum. Kararsızlar gidere azalıyor.
Muharrem İnce'nin Suriye eleştirisi...
Türkiye dünya ekonomik krizle boğuşurken Türkiye tüm bunları kendi kaynaklarıyla aşmayı başarmıştır. Türk ekonomisinin en az zararla atlatan Türkiye'de bir yönetim var. 7,4 büyüyen bir Türkiye var. Dünyada Hindistan'dan sonra ikinci büyüyen Türkiye'den bahsediyoruz. Suriye ile ilgili olarak Türkiye Suriye'de bu hadiselerin olmaması için elinden geleni yaptı. Türkiye eleştirilecek değil takdir edilecek bir noktada.
Yargı bağımsızlığı tarafsızlığı eleştirileri de muhalefet cephesinden dile getiriliyor. İktidardan emir alan yargı var sözünü Kılıçdaroğlu'dan sıkça duyduk.
Şunu sormak lazım acaba FETÖ yargılamalarından rahatsız mı oluyorsunuz? Kripto varsa bu mücadele yine yapılacaktır. Yargı Türk milletinin yargısı olmuştur. Bu ülkede brifing alan veren yargı gördük.
NTV
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