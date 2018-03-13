Adalet Bakanı'ndan seçim ittifakı açıklaması
Milliyetçi Harekete Partisi ile AK Parti arasında oluşturulan Cumhur İttifakı ile ilgili düzenleme bu sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Konuya ilişkin Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Yoğun ve yorucu bir mesaiyle teklifi Genel Kurulda görüşerek kabul ettik. Türkiye'nin, demokrasimizin geleceği için emek veren, katkı sunan herkese teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Bakan Gül, paylaşımında, "Yoğun ve yorucu bir mesaiyle teklifi Genel Kurulda görüşerek kabul ettik. Türkiye'nin, demokrasimizin geleceği için emek veren, katkı sunan herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.
Yoğun ve yorucu bir mesaiyle Teklifi Genel Kurulda görüşerek kabul ettik. Türkiye’nin, demokrasimizin geleceği için emek veren, katkı sunan herkese teşekkürler..
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