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Adalet Bakanı'ndan Yunanistan'a tepki

Adalet Bakanı'ndan Yunanistan'a tepki.15284
  • Giriş : 27.01.2017 / 19:51:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmeme kararına sert çıktı.

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FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve aylardır iadesi beklenen darbeci 8 asker, Yunanistan'da verilen kararla iade edilmedi. Türk tarafından ise karara tepkiler gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iade edilmemesine tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, haksız ve yanlış kararın hiçbir hukuki gerekçeyle izah edilemeyeceğini söyledi.

Kararın, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine büyük bir zarar verdiğini kaydeden Bozdağ, "Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye bir kez daha davet ediyorum." dedi.

Bozdağ'ın, Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi, haksız ve siyasi bir karardır. Kararı yargının vermesi, gerçeği değiştirmez.

Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez.
Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir.

Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum.

YeniŞafak

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