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Adalet Sarayı'nda bomba alarmı!

Adalet Sarayı'nda bomba alarmı!.19305
  • Giriş : 13.07.2017 / 11:30:00
  • Güncelleme : 13.07.2017 / 11:30:14

Şok olay. İstanbul'daki Adalet Sarayı'nda bomba paniği yaşanıyor.

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İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın otoparkında şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı ortalığı karıştırdı. Polis incelemelerde bulunuyor.

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