Adalet Sarayı'nda bomba alarmı!
İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın otoparkında şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı ortalığı karıştırdı. Polis incelemelerde bulunuyor.
HÜRRİYET
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