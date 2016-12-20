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Adana'da 20 bin kişi teröre karşı yürüdü

Adana'da 20 bin kişi teröre karşı yürüdü.9965
  • Giriş : 20.12.2016 / 15:14:00

Adana'da toplanan 20 bin kişilik grup teröre karşı yürüyüş düzenledi.

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Ülkede yaşanan terör saldırılarına karşı halk Adana'dan sesini yükseltti. Demokratik kitle örgütleri 'Teröre hayır, kardeşliğe evet' yürüyüşü düzenledi.

Adana'da, demokratik kitle örgütleri ve meslek odalarının öncülüğünde 'Teröre hayır, kardeşliğe evet' yürüyüşü düzenlendi. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 bin kişiye, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanlarının yanı sıra bürokratlar da destek verdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık 'Kahrolsun PKK', 'Teröre hayır', 'Askere polise uzanan eller kırılsın' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

Hakkari Çukurca'da 1992'de 21 yaşında şehit düşen Muharrem Erdoğan'ın annesi 66 yaşındaki Elif Erdoğan da, oğlunun fotoğrafı ve Türk bayrağıyla yürüyüşe katıldı. Teröre lanet yağdırdı. Terör karşıtı yazıların bulunduğu, birlik ve kardeşlik mesajlarının yer aldığı pankartları taşıyan binlerce kişi, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Yürüyenler adına konuşan Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, terör saldırılarına karşı da Türkiye'nin birleştiğini, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla ülkenin asla yenilmeyeceğini vurguladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, "Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi yüce milletimiz teröre karşı duruyor, bu millet diz çökmeyecek. Kardeşliğimizi bozamayacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için dualar okundu.

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