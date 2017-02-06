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Adana'da 40 polis adliyeye sevk edildi

Adana'da 40 polis adliyeye sevk edildi.14171
  • Giriş : 06.02.2017 / 16:36:00

Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sorgusu tamamlandı.

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Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekeçesiyle gözaltına alınan 40 emniyet mensubunun sorgusunun tamamlandığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin örgütün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

FETÖ/ PDY mensubu oldukları iddiasıyla sorgulanan zanlıların cep telefonlarına ByLock programını 'Hamza' kod adını kullanan eski emniyet müdürü M.S.'nin yüklediği belirlendi.

Şüpheli eski polisler, ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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