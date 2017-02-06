Adana'da 40 polis adliyeye sevk edildi
Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekeçesiyle gözaltına alınan 40 emniyet mensubunun sorgusunun tamamlandığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin örgütün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
FETÖ/ PDY mensubu oldukları iddiasıyla sorgulanan zanlıların cep telefonlarına ByLock programını 'Hamza' kod adını kullanan eski emniyet müdürü M.S.'nin yüklediği belirlendi.
Şüpheli eski polisler, ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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