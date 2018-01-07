Adana'da 5 milyon liralık uyuşturucu yakalandı
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Adana'da düzenlenen operasyonda 48 kilo eroin, 88 kilo esrar ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmaları kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takip yürüttü. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ardından merkez Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Park Alanı'nda bir TIR'ı durduran ekipler, narkotik köpekleriyle birlikte arama yaptı. İzmir'de şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in ölüm yıldönümü olduğu için onun adı verilen operasyonda TIR'ın dorsesindeki plastik atıkların arasına gizlenmiş 98 pakette 48 kilo 774 gram eroin ve 85 pakette 88 kilo 235 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü 39 yaşındaki İ.B. ise tutuklandı.
DİĞER HABERLER
İstanbul'da faciadan dönüldü!
Beylikdüzü'nde LPG ile çalışan araç gaz dolumu yaptıktan kısa süre sonra alev alev yandı.
Cinayet 24 yıl sonra ortaya çıktı
24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Kadıköy'de restoranda kavga: 2 ölü
İstanbul Kadıköy'de bir restoranın müşterileriyle valesi arasında silahlı kavga çıktı.
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahtalarla yüklü traktörle otomo
Konya'da büroya saldırı: 3 ölü
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaar ve müteahhit bürosuna saldırı düzenlendi.