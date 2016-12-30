Adana'da 600 polisle operasyon
Adana'da yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri basın yaptı.
Operasyona 600 polis katılırken havadan da destek sağlandı. Gözaltına alınan 30 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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