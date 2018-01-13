Adana'da aşirete 1000 polisle baskın
Adana'da hareketlim saatler. Kentte fuhuş, gasp, yağma suçlarına karışan Cono Aşireti'ne karşı polis ekipleri harekete geçti. 1000 polisle gerçekleştirilen operasyonda evden 46 kişi çıkarıldı.
Aramalarda oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolabın içinde gizlenen kadın bulundu.
Kent genelinde son dönemlerde artan 'aşk vaadiyle dolandırıcılık' olaylarının artması üzerine Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.
EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT YÖNETTİ
Önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın bizzat yönettiği şafaktaki baskında gözaltına alınan aşiret mensuplarının evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, 'aşk vaadiyle dolandırıcılıktan' elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.
Aramalarda, bir evin oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolap bulundu. Bir kişinin ayakta duracağı kadar genişlikte olan gizli bölmenin kapısı açıldığında içinden 1 kadın çıktı. Vitrin görünümlü dolabın kapağındaki gizli kilit sistemi olduğu, kapağın açıldığında bir kişinin saklanacağı gizli bir bölmenin bulunduğu belirtildi.
Adanada Cono aşiretine bin polisle operasyon... Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktıEvde detaylı arama yapan polis, yastık ve kasa içerisinde yüklü miktarda para, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği de buldu. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle aşiret mensuplarının 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edildiği, operasyonun çok gizli tutulduğu ifade edildi. Ayrıca çatışma riskine karşı polis helikopterinden de termal kamera ile izleme yapıldı.
Gözaltına alınan kadınların bir bölümünün hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
HÜRRİYET
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