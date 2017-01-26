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Adana'da büyük yangın

Adana'da büyük yangın.17070
  • Giriş : 26.01.2017 / 15:02:00

Adana'nın Seyhan ilçesinde plastik eşya deposunda yangın çıktı.

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Adana Seyhan'da çıkan yangın çevredekileri korkuttu. Plastik eşya deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra fabrika çalışanları da müdahale etti. Yangının yakında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için çaba harcanıyor.

Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Mahallesi'ndeki plastik masa ve sandalye gibi eşya satışı yapan firmaya ait depoda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika işçileri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Haber verilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile depo çalışanlarının müdahale ettiği yangın hızla büyüdü.

ÇALIŞANLAR KENDİNİ DIŞARI ATTI

Depoda çalışan personel ise yangını söndürmek için içeri girince dumandan etkilendi. Çalışanlar bir süre sonra depodan kendini dışarı attı. Bir çalışanın ise yangından eşyaları kurtarmaya çalıştığı görüldü. Bir çalışanın ise yangından eşyaları kurtarmaya çalıştığı görüldü.

YAKININDA AKARYAKIT İSTASYONU VAR

Olay yerinde çalışmalarını sürdüren itfaiye erleri merdivene çıkarak yangına havadan da müdahale etti. Deponun yakınındaki akaryakıt istasyonu ise polisi de alarma geçirdi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesine karşılık depo ile akaryakıt istasyonu arasına iş makineleri getirildi.

KONTROL ALTINA ALINAMADI

Depodaki yangın nedeniyle D-400 karayolu Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1.5 saat geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı.

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