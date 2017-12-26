Adana'da ByLock'tan 20 kişi gözaltına alındı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 kişi yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Kent genelindeki 20 farklı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 12’si yakalandı. Aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilirken, firari 8 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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