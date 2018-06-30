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Adana'da DEAŞ operasyonu!

Adana'da DEAŞ operasyonu!.17628
  • Giriş : 30.06.2018 / 08:14:00

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de desteği ile daha önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Özel Harekat Timleri koçbaşlarıyla söz konusu evlerinin kapılarını kırarak içeri girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tgrt

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