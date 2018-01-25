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Adana'da eski ortaklar arasında kanlı kavga

Adana'da eski ortaklar arasında kanlı kavga.9029
  • Giriş : 25.01.2018 / 10:41:00

Adana'da eski ortaklar işçileri paylaşamayınca kanlı bir kavga yaşandı.

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Adana'da kanlı saldırı. İşçileri paylaşamayan eski ortaklar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olayda 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan kendisi de kazma, kürek ve demir sopalarla darp edildikten sonra 'öldü' diye bırakılan zanlı bir hafta süren tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının iki ayağı alçıda, kafası sargılı gözleri mor halde adliyeye götürülmesi dikkat çekti.

TRT

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