Adana'da eski ortaklar arasında kanlı kavga
Adana'da kanlı saldırı. İşçileri paylaşamayan eski ortaklar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Olayda 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan kendisi de kazma, kürek ve demir sopalarla darp edildikten sonra 'öldü' diye bırakılan zanlı bir hafta süren tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının iki ayağı alçıda, kafası sargılı gözleri mor halde adliyeye götürülmesi dikkat çekti.
TRT
DİĞER HABERLER
Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi müze oluyor
15 Temmuz sonrası kapatılan Kuleli Askeri Lisesi müze oluyor.
HDP Milletvekili danışmanlarına hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi Milletvekili danışmanları hakkında karar verildi.
Cem Garipoğlu'nun kuzeni için şok iddia!
Cem Garipoğlu'nun kuzeni finans uzmanı Kasım Garipoğlu için şoke eden bir iddia ortaya atıldı.