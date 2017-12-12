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Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!

Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!.17070
  • Giriş : 12.12.2017 / 17:55:00

Adana Yüreğir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Adana Yüreğir ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

TRT

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