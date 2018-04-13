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Adana'da FETÖ baskını! 'Bahçıvan' yakalandı

Adana'da FETÖ baskını! 'Bahçıvan' yakalandı.18868
  • Giriş : 13.04.2018 / 10:43:00

FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine karşı harekete geçen polis ekipleri, gaybubet evine yaptıkları baskında Gülen tarafından 'iyi seçim yapan' anlamına gelen bahçıva isminin verildiği Kamuran E.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların örgütün yeniden yapılanma, taraftar bulma ve devlet kademelerine sızma yapmak için görevlendirildikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde Kamuren E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G. yakalandı. Zanlılar evde yere yatırılıp kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

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