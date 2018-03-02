Adana'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Adana'da düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
TRT
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