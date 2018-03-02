Facebook Twitter Rss

Adana'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı.14171
  • Giriş : 02.03.2018 / 10:36:00

FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Adana'da düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar  emniyete götürüldü.

TRT

Rus Kızılordu, İstanbul'a geliyor

Ankara'da ByLock operasyonu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da öğrenci servisi kaza yaptı!

İstanbul'da öğrenci servisi kaza yaptı!

İstanbul Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı.

 

İstanbul Karaköy'de yangın

İstanbul Karaköy'de yangın

İstanbul Karaköy'de çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Bakan: 41'i TSK mensubu 157 şehidimiz var

Bakan: 41'i TSK mensubu 157 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı Canikli, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

 

D-100'de kaza! Trafik felç oldu

D-100'de kaza! Trafik felç oldu

İstanbul Sefaköy mevkiinde yola devrilen trafo trafiği felç etti.

İstanbul'da bir çift evde ölü bulundu

İstanbul'da bir çift evde ölü bulundu

İstanbul Kartal'da bir çift evlerinde bıçaklanmış halede ölü bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya