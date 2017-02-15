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Dev FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Dev FETÖ operasyonu: 27 gözaltı.18868
  • Giriş : 15.02.2017 / 09:03:00
  • Güncelleme : 15.02.2017 / 09:06:00

FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da 27 polis memuru gözaltına alındı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen 3 emniyet müdürünün de içinde bulunduğu 27 polis gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY’nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri’de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ’nün iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullananların olduğu belirtildi. 

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