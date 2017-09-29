Adana'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı!
Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da olduğu 38 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerin evlerine, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda farklı meslek gruplarından 38 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
TRT
DİĞER HABERLER
Doktora bıçaklı saldırı!
Iğdır'da bir doktor tartıştığı hasta tarafından kalbinden ve karnından bıçaklandı.
Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Can Dündar'ın Almanya'da olduğu biliyor. Dündar için bugün itibariyle kırmızı bülten çıkarıldı.
Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuştu.