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Adana'da huzur uygulumasına 1700 polis katıldı

Adana'da huzur uygulumasına 1700 polis katıldı.19052
  • Giriş : 01.10.2017 / 09:09:00

Adana'da ikinci kez huzur operasyonu düzenlendi. Uygulamaya 1700 polis katıldı.

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Adana'da ikincisi gerçekleşen huzur uygulamasına 1700 polis katıldı.

Operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı asayiş, terör, narkotik ve Kaçakçılık şube müdürlüklerinde görev yapan polis ekipleri katılırken, polis helikopteri operasyona havadan destek verdi. Gruplar halinde ayrılan ekipler, kentteki eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Trafik uygulamalarında yapıldığı operasyonda, durdurulan araçların içleri dedektör köpeklerince aranırken, polis ekipleri de araç sürücüleri ve yanında yolcuları üzerlerinde aramalar yaptı.

Düzenlenen operasyon kapsamında, 14 bin 885 şahsa GBT taraması yapıldı. 31 aranan şahıs yakalanırken, 37 kişide gözaltına alındı. 3 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, işlem sonucu 8 bin 910 TL ceza kesildi. 5 iş yerine ise evrak eksikliği nedeniyle idari işlem uygulandı.

5 bin 233 araç trafik çevirmelerinde kontrol edildi. 10 araç yakalanırken, 13 araçta trafikten men edildi. Kontrol edilen araçlar arasından 38 araca, 32 bin 863 lira ceza kesildi. Trafik uygulamalarında araçlarda yapılan aramalarda, 16 adet ruhsatsız tabanca ona ait 22 şarjör ve 315 mermi, 4 adet av tüfeği bunlara ait 29 fişek ele geçirilirken, 3 adet kesici ve delici halet alındı. 165 fişek (227) gram esrar ve 1702 kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyona katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “ Adana’nın huzuru için arkadaşlarımızla gece gündüz hep beraber mücadele ediyoruz huzurlu bir Adana için. Bu operasyonlarımıza devam edeceğiz. Huzurlu bir Adana’nın oluşma için el birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

Tgrt

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