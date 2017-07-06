Adana'da kimya fabrikasında panik
Adana'nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler mevkisinde bulunan kimyasal fabrika tesislerinde yaşanan bir patlama sonucu yangın başladı. İtfaiye ekipleri ve AFAD tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Patlama sırasında, fabrikanın karşısında bulunan akaryakıt istasyonun camlarının kırıldığı öğrenilirken, alınan ilk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
patlama sırasında fabrikanın karşısındaki akaryakıt istasyonunun camları kırılınca istasyondaki bir çalışan yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan çalışana ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürdü.
HABERTURK
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