Facebook Twitter Rss

Adana'da 'kuduz' karantinası

Adana'da 'kuduz' karantinası.19838
  • Giriş : 11.07.2017 / 09:11:00

Adana'da 'kuduz' nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Adana'nın Yüreğir ilçesinde küçük bir kız çocuğunu tırmalayan köpeğin ölmesinin ardından mahalle İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince 'kuduz' şüphesiyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz Perşembe günü Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 282 Sokakta oynayan bir kız çocuğuen elleri ve bacakları, ‘fino’ cinsi bir köpek tarafından tırmalandı. Olaydan birkaç saat sonra ‘fino’ cinsi köpek öldü. Köpeğin ölmesi üzerine küçük kızın ailesi durumu İlçe Gıda Tarım ve  Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi. Görevliler, yaptıkları incelemenin ardından Haydaroğlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Er Yüksel Özpınar Çocuk Parkı ve Dinlenme Alanı’na afiş asarak, mahalleyi karantinaya aldığını duyurdu.

Mahalleli evlerinin önünde oturmaya çocuklar ise parkta oyun oynamaya devam ediyor.

Haydaoğlu Mahallesi Muhtarı Necati Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Perşembe günü, Seyhan Mahallesimuhtarı bana kendi seçmenlerinden Bülent Ulubaş kardeşimizin evladını köpek ısırdığını söyledi. Daha sonrada köpeğin öldüğünü bildirdi. Yavru bir köpek, köpeğe kemik vermişler, köpek kemiği yiyince bağırsağı delindiği için ölmüş. Köpeğin ısırma gibi bir durumu söz konusu değil, çocuğu tırmalamış. Bunun ardından mahallemizde, kuduz hastalığı ile ilgili broşürler dağıttık, mahallenin belli yerlerine pankartlar astık. Mahallemiz şuan da karantina altına alındı, dünden itibaren aşılama başladı” dedi.

MİLLİYET

Sow, Aykut Kocaman'ı aradı: Beni alın!

Şenol Güneş: Onların hiçbirine hayır demem

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hakan Şükür için yakalama kararı!

Hakan Şükür için yakalama kararı!

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür için yakalama kararı çıkarıldı.

Leyla Zana beraat etti

Leyla Zana beraat etti

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, yargılandığı davadan beraat etti.

 

8 ilde dev FETÖ operasyonu

8 ilde dev FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kurban Bayramı müjdesi erken geldi

Kurban Bayramı müjdesi erken geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'ndan haftalar önce müjdeyi verdi.

 

THY uçağında tehlike! Zorunlu iniş yaptı

THY uçağında tehlike! Zorunlu iniş yaptı

Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

TSK'dan açıklama: 3 terörist etkisiz hale getildi

TSK'dan açıklama: 3 terörist etkisiz hale getildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya