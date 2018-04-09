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Adana'da öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Adana'da öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı.17085
  • Giriş : 09.04.2018 / 08:39:00

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı.

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Adana güne kaza haberi ile uyandı. Kozan ilçesinde ilk ve orta okul öğrencilerini taşıyan midibüün kaza yapması sonucu 15 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 midibüs, Kozan-Feke karayolunun Derinesik mevkisinde devrildi. Kazada, midibüste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk ve orta okul öğrencilerinin Durmuşlu Mahallesi'nden ilçe merkezindeki okullara gittiği öğrenildi.

TRT

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