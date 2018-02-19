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Adana'da öğrenci servisine silahlı saldırı

Adana'da öğrenci servisine silahlı saldırı.17972
  • Giriş : 19.02.2018 / 10:51:00

Adana'da lise öğrencilerini taşıyan servise silahlı saldırı düzenlendi.

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Adana'da korkunç olay. Lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Ali Yüksel idaresindeki servis midibüsüne, Aykut Arık tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı. Olayda hayatını kaybeden olmaması sevindirdi.

Silah sesleri üzerine Yüksel, servis midibüsüyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Aracın peşinden koşan ama yetişemeyen saldırgan, daha sonra lokantaya girdi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine tüfekle havaya ateş açan Arık, daha sonra kendisini başından vurarak intihar etti.

Olayda servisteki öğrenciler zarar görmezken hafif yaralanan midibüs şoförü, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle servis midibüsünün bazı camları kırıldı.

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