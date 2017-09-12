Adana'da polis 35 kişiyi gözaltına aldı
Adana polisi harekete geçti. 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Adana'da düzenlenen operasyonlarda 35 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik, Adana genelinde değişik meslek gruplarına sabah 06.00'da eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında bir hamile kadının da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının ellerinin kelepçeli olduğu gözlendi.
35 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğünü götürüldü.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması kapsamında operasyonu başlatıldı.
Murat Başoğlu'nun eşinden açıklama geldi
Ensest skandalı ile gündeme gelen Murat Başoğlu'nun eşinden açıklama geldi.
5 ilde öğretmenlere operasyon: 26 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında Malatya ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenledi.
Demirel'in katil zanlısı yakalandı!
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı yakalandı.