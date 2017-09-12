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Adana'da polis 35 kişiyi gözaltına aldı

Adana'da polis 35 kişiyi gözaltına aldı.14818
  • Giriş : 12.09.2017 / 09:17:00

FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da operasyon başlatıldı.

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Adana polisi harekete geçti. 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Adana'da düzenlenen operasyonlarda 35 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik, Adana genelinde değişik meslek gruplarına sabah 06.00'da eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında bir hamile kadının da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının ellerinin kelepçeli olduğu gözlendi.

35 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğünü götürüldü.

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