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Adana'da silahlı saldırı: Ölüler ve yaralı var

Adana'da silahlı saldırı: Ölüler ve yaralı var.18191
  • Giriş : 08.10.2017 / 08:42:00

Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı.

Olay, Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Fahri Tan, Müslüm Savan ve Erkan Bakırcı'ya kimliği belirlenemeyen kişiler ateş açtı. Açılan ateşle Tan ve Savan olay yerinde öldü, Bakırcı ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyanlar polisi aradı. Sevk edilen polis polis ekipleri ve zırhlı araçlar bölgeyi kontrol altına alırken ağır yaralı Bakırcı hastaneye, ölen iki kişinin cesetleri ise cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için bölgede operasyona ve soruşturmaya başlandı. Ölen Savan ve Tan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

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