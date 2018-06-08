Adana'da terör operasyonu: 15 kişi gözaltında
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri , terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon genelinde şahısların evleri didik didik arandı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, şahıslar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Zanlıların sosyal medyada üzerinden terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı’na hakaret etme suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.
TGRT
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