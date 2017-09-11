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Adana'da trafik polisi katliam yaptı

Adana'da trafik polisi katliam yaptı.9339
  • Giriş : 11.09.2017 / 16:14:00

Adana'da bir trafik polisi iki dayısı ve bir kuzenini öldürdü.

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Adana'da bir trafik polisi iki dayısı ve bir kuzenini öldürdü.

TSK bomba yağdırdı

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