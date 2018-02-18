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Adana'da zulada 2 tabanca, sürücüde çelik yelek!

Adana'da zulada 2 tabanca, sürücüde çelik yelek!.13666
  • Giriş : 18.02.2018 / 09:40:00
  • Güncelleme : 18.02.2018 / 09:43:17

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi.

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Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilin zulasında iki ruhsatsız tabanca çıkarken, sürücünün üzerinde de çelik yelek çıktı.

Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü V.V. otomobilden indirilerek üzeri arandığında, üstünde çelik yelek olduğu belirlendi. V.V.'nin, hasmı olduğu için çelik yelek giydiğini söylediği ileri sürüldü.

Polis çelik yeleği bulunca otomobilde detaylı yaptığı aramada, torpido gözünde iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlı gözaltına alındı.

TGRT

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