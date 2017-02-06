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Adana'daki yurt yangını ile ilgili 4 tutuklama

Adana'daki yurt yangını ile ilgili 4 tutuklama.18894
  • Giriş : 06.02.2017 / 12:08:00

Adana Aladağ'da meydana gelen yurt faciası davasında gelişme kaydedildi.

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Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisinin tekrar tutuklandığı öğrenildi.

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