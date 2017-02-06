Adana'daki yurt yangını ile ilgili 4 tutuklama
Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisinin tekrar tutuklandığı öğrenildi.
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