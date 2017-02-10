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Adana'nın Kozan ilçesinde korkutan deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde korkutan deprem.18079
  • Giriş : 10.02.2017 / 19:44:00

Son zamanlarda yaşanan depremlere Adana'da gerçekleşen deprem de eklendi.

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Son zamanlarda Çanakkale'de yaşanan depremlerin ardından Adana'da da deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem bölgedeki insanları tedirgin etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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