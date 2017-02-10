Adana'nın Kozan ilçesinde korkutan deprem
Son zamanlarda Çanakkale'de yaşanan depremlerin ardından Adana'da da deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem bölgedeki insanları tedirgin etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DİĞER HABERLER
30 yıllık fıstıkçı ortada yok!
Gaziantep'te çiftçilerin 30 yıldır tanıdığı fıstıkçı Beşir K. 400 ton fıstıkla birlikte ortadan kayb
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4.5'lik deprem
Ağrı'nı Eleşkirt ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Erdoğan'ın geçiş güzergahında panik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş güzergahına bırakılan poşet paniğe neden oldu.
TSK'dan açıklama: 23 terörist öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.