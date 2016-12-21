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Adana Ticaret Borsası'ndan Halep'e gönül köprüsü

Adana Ticaret Borsası'ndan Halep'e gönül köprüsü.14158
  • Giriş : 21.12.2016 / 12:18:00

Halep'ten tahliye edilen insanların ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik var.

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Rejim güçlerinin kuşatması altındaki Halep’ten tahliye edilen binlerce kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyası, ülke genelinde olduğu gibi Adana’da da yoğun ilgi görüyor.

Çatışmaların yanı sıra soğuk, açlık ve hastalıkla mücadele eden Halep halkının temel ihtiyaçlarının temin edilmesi için “Görmezden Gelmeyin” sloganıyla yürütülen kampanyaya bireysel yardımların yanı sıra Adana’daki çeşitli kurum, kuruluş ve iş dünyasının destekleri yoğun şekilde devam ediyor.

Adana Ticaret Borsası, zorlu kış şartlarını da düşünerek hazırladığı kışlık kıyafet ve battaniyeden oluşan insani yardım malzemelerini, Halep halkına ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na teslim etti. Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yardım malzemelerini Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç’ten bizzat teslim aldı.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türk Kızılayı'nın yürüttüğü çalışmaların her geçen yıl daha dinamik ve anlamlı hale geldiğini belirterek, “Yanı başımızda yaşanan insanlık dramına seyirci kalamazdık. Umarım bir faydamız dokunur. İyilik elçimiz Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz" dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Saygılı da malzemeleri teslim alırken Adana Ticaret Borsası'na ve diğer destekleyenlere yardımların ulaştırmasında Türk Kızılayı ile işbirliği yaptıkları için teşekkür etti. Saygılı, “Bu insanlar, sadece çatışmalarla değil açlık ve soğukla, ölümle mücadele ediyor. Adana'dan Halep'e kurulan gönül köprüsü, bu insanların temel ihtiyaçları karşılanana kadar devam etmeli. Ticaret Borsamıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Saygılı, Halep’teki drama seyirci kalmak istemeyenlerin kampanyaya nakdi, gıda, kışlık giyim ve battaniye yardımında bulunabileceğini belirterek, kampanya ile ilgili detaylı bilginin, 0322 4571923 numaralı telefondan Türk Kızılayı Adana Şubesi’ne ulaşılarak alınabileceğini kaydetti.

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