Adanaspor vites yükseltmeye devam ediyor: 2-0
Lige bu sezon yükselen ve sezonun ilk yarısında kötü günler geçiren Adanaspor yükselen form grafiğini devam ettiriyor. Turuncu-Beyazlılar, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı da 2-0 ile geçti ve 16. sıraya yükseldi.
Karşılaşmaya Adanaspor 4. dakikada golle başladı. Roni ceza sahasının içinden düzgün bir vuruşla Adanaspor'u 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitti.
İkinci yarıda da Adanaspor oyundaki üstünlüğünü sürdürdü ve 62. dakikada Digao'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adanaspor sahadan 2-0'lık üstünlük ile ayrıldı ve çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.
Bu sonuçla Adanaspor 17 puanla 16. sıraya yükselirken Kasımpaşa ise 21 puanla 12. sırada kaldı.
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