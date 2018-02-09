Adebayor'dan Fener'e: Başakşehir'de mutluyum
Medipol Başakşehir'de forma giyen Emmanuel Adebayor, Fenerbahçeli bir taraftarın teklifine 'Başakşehir'de iyiyim' yanıtını verdi.
Başakşehir'in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kendisine ait Facebook hesabından canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Bir taraftarın 'Fenerbahçe'ye gelsene' çağrısına 'Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama gelmem Başakşehir'de iyiyim, teşekkürler' cevabını veren Adebayor, 'İstanbul'da hayat nasıl gidiyor?' sorusu karşısındaysa "Her şey harika... İstanbul'da keyfim yerinde" dedi.
Dans etmeyi çok sevdiğini ve her fırsatta bunu yapmaya devam ettiği de gelen sorulara verdiği cevaplar arasındaydı. 24 saat içinde 70 binin üzerinde kişinin izlediği videoda futbolcuya 4 bine yakın soru yöneltildi, Adebayor yarım saat içinde bunların bir kısmını cevapladı.
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